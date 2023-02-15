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Воздушный коллапс: сбой в системе Lufthansa затронул весь мир
15.02.2023 19:48 Алина Груднева

Воздушный коллапс: сбой в системе Lufthansa затронул весь мир

В среду, 15 февраля, в ІТ-системах авиакомпании Lufthansa произошел глобальный сбой, в связи с чем задерживаются или отменены рейсы по всему миру.

Представители авиаперевозчика сообщили, что из строя вышла, в том числе, система посадки на борт.

В Lufthansa пояснили, что сбой произошел из-за строительных работ во Франкфурте. В компании пообещали как можно скорее исправить проблему, которой занимается кризисная команда. По данным издания dpa, днем были отменены все внутренние рейсы в Германии.

"Мы просим всех пострадавших гостей, путешествующих внутренними рейсами LH в Германии, забронировать билет на поезд и запросить возврат средств на сайте", - призвали в авиакомпании.

Из-за сбоя в системе авиакомпании в аэропортах ФРГ произошел настоящий хаос. Тысячи пассажиров ждали своих рейсов, а самолеты не могли взлететь, создав очереди. 
 

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