



Воздушный коллапс: сбой в системе Lufthansa затронул весь мир

В среду, 15 февраля, в ІТ-системах авиакомпании Lufthansa произошел глобальный сбой, в связи с чем задерживаются или отменены рейсы по всему миру.



Представители авиаперевозчика сообщили, что из строя вышла, в том числе, система посадки на борт.



В Lufthansa пояснили, что сбой произошел из-за строительных работ во Франкфурте. В компании пообещали как можно скорее исправить проблему, которой занимается кризисная команда. По данным издания dpa, днем были отменены все внутренние рейсы в Германии.



"Мы просим всех пострадавших гостей, путешествующих внутренними рейсами LH в Германии, забронировать билет на поезд и запросить возврат средств на сайте", - призвали в авиакомпании.



Из-за сбоя в системе авиакомпании в аэропортах ФРГ произошел настоящий хаос. Тысячи пассажиров ждали своих рейсов, а самолеты не могли взлететь, создав очереди.



Lufthansa Suffers Major IT Outage, Frankfurt Operation Closes https://t.co/uPOYi91PVC pic.twitter.com/xHNLDrUdb3 — ALEX DAUBERVILLE (@AlexDauberville) February 15, 2023