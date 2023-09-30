



“Вонючая свалка”: Туристы разочарованы культовой достопримечательностью Италии

Путешественники из разных стран мира единогласно назвали культовую итальянскую достопримечательность “ловушкой для туристов”, а город, в котором она находится, – «вонючей свалкой”. Речь идет о Пизанской башне в городе Пиза.



Согласно многочисленным комментариям сервиса TripAdvisor, известная на весь мир падающая башня, вопреки своему важному статусу в итальянской культуре, оказалась не столь привлекательной для многих туристов, посетивших Пизу.



Несмотря на величественную архитектуру здания и его историческую ценность, гости из разных стран мира оставляли преимущественно негативные отклики после посещения этого памятника. Комментарии на TripAdvisor – сплошное разочарование и критика Пизанской башни и самого города. Одна из туристок назвала Пизу “ловушкой для туристов”, добавив, что город вокруг башни является “вонючей свалкой”. Ее слова отразили общее мнение многих туристов, отметивших свой негативный опыт взаимодействия с туристическими точками города.



Девушка из Ирландии выразила недовольство плохо обозначенными указателями и “грубым обслуживанием персонала”. Посетитель из Саудовской Аравии назвал Пизанскую башню “туристической ловушкой” и предупредил о возможных мошеннических схемах в городе. Туристка из США призналась, что предпочла бы даже поссориться с семьей, но не отправляться еще раз в Пизанскую башню. А голландский путешественник описал район Площади чудес, где возвышается строение, как “переоцененное” и “безобразное место” с точки зрения обращения с туристами.



“Ужасно переоценена ловушка для массового туризма. Возможно, это самое безобразное место с точки зрения гостеприимства и притеснений туристов. Следите за тем, с кем разговариваете, и держите руку в кармане. Планируйте поездку туда всего на час, чтобы быстро посмотреть башню и красивый собор”, – посоветовал он.



В то же время другой путешественник назвал башню “невероятно волшебным и величественным сооружением”, но посоветовал приезжать туда в мае и сентябре, когда погода теплая и меньше туристов.



Пизанская башня – историческая колокольня, расположенная рядом с кафедральным собором в Пизе. Она была начата в 1173 году и строилась более 199 лет. Башня прославилась своим наклоном, вызванным мягким грунтом под фундаментом. Наклон начал проявляться еще во время строительства из-за неустойчивых грунтовых условий. Сегодня угол наклона составляет около 3,97 градуса. Несмотря на ощущение, что строение падает, башня остается открытой для посещения. Это один из самых известных и посещаемых туристических объектов в мире.