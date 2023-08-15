



Вокруг Ryanair разгорелся скандал из-за ошибки с билетами пожилой пары

Ирландская авиакомпания Ryanair взыскала с пожилой пары 110 фунтов стерлингов за распечатку посадочных талонов, поскольку пенсионеры по ошибке сделали это с билетами на обратный рейс.



По данным британской газеты Metro, инцидент вызвал общественный резонанс, когда их дочь описала ситуацию в соцсети.



Это произошла в Лондоне с 79-летней Рут Джаффе и ее 80-летним супругом Питером. За день до вылета женщина купила билеты онлайн, заплатив по 22 фунта стерлингов за такие места, чтобы сесть возле своего мужа-инвалида.



Прибыв в аэропорт, Рут заметила, что случайно распечатала билеты на обратный рейс. Выявив свою ошибку, женщина подошла к стойке регистрации, где с нее потребовали отдельную плату за распечатку "правильных" билетов, но уже по 55 фунтов стерлингов за одного пассажира.



"У меня не было иного выбора, потому пришлось заплатить. Это было отвратительно", - пожаловалась женщина.



В ответ на разгоревшийся в соцсети скандал в авиакомпании сказали, что в аэропорту потребовали корректную плату за билеты.