Война в Украине всё изменила: аэропорты Европы готовятся к хаосу
С началом пикового сезона летних отпусков во многих ключевых аэропортах Европы ожидается повышенная загруженность из-за большого пассажиропотока. Также на такую ситуацию повлияла война в Украине.
Об этом предупредили в Евроконтроле, который отвечает за управление воздушным движением в Европе.
Как пишет The Sun, серьезные перегрузки трафика в европейских аэропортах могут привести к задержкам рейсов, особенно в выходные дни и по пятницам в течение всего летнего периода.
"Этим летом в Европе будет сложно, поскольку у нас меньше доступного воздушного пространства из-за войны в Украине и военных нужд", – заявил генеральный директор Евроконтроля Рауль Медина.
По информации Express, полномасштабное военное вторжение России в Украину привело к сокращению безопасного воздушного пространства в Европе на 20%.
Кроме того, Медина призвал руководство аэропортов внести свои предложения для улучшения ситуации, в частности, обеспечив их достаточным количеством персонала, чтобы избежать очередей на контроле и придерживаться графиков.
Топ-10 самых загруженных аэропортов Европы летом 2023 года:
1. Реймс (Франция).
2. Марсель (Франция).
3. Афины (Греция).
4. Будапешт (Венгрия).
5. Лондон (Великобритания) – аэропорты Лутон (LTN), Станстед (STN) и Гатвик (LGW).
6. Барселона (Испания) – аэропорт Барселона Эль-Прат.
7. Брюссель (Бельгия) – аэропорт Шарлеруа.
8. Никосия (Кипр) – аэропорты Ларнака (LCA) и Пафос (PFO).
9. Варшава (Польша) – Варшавский аэропорт имени Шопена (WAW) и аэропорт Варшава-Модлин (WMI).
10. Загреб (Хорватия).