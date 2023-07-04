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Война в Украине всё изменила: аэропорты Европы готовятся к хаосу
04.07.2023 21:32 Дара Киевская

Война в Украине всё изменила: аэропорты Европы готовятся к хаосу

С началом пикового сезона летних отпусков во многих ключевых аэропортах Европы ожидается повышенная загруженность из-за большого пассажиропотока. Также на такую ситуацию повлияла война в Украине.

Об этом предупредили в Евроконтроле, который отвечает за управление воздушным движением в Европе. 

Как пишет The Sun, серьезные перегрузки трафика в европейских аэропортах могут привести к задержкам рейсов, особенно в выходные дни и по пятницам в течение всего летнего периода.

"Этим летом в Европе будет сложно, поскольку у нас меньше доступного воздушного пространства из-за войны в Украине и военных нужд", – заявил генеральный директор Евроконтроля Рауль Медина.

По информации Express, полномасштабное военное вторжение России в Украину привело к сокращению безопасного воздушного пространства в Европе на 20%.

Кроме того, Медина призвал руководство аэропортов внести свои предложения для улучшения ситуации, в частности, обеспечив их достаточным количеством персонала, чтобы избежать очередей на контроле и придерживаться графиков.

Топ-10 самых загруженных аэропортов Европы летом 2023 года: 

1. Реймс (Франция).

2. Марсель (Франция).

3. Афины (Греция).

4. Будапешт (Венгрия).

5. Лондон (Великобритания) – аэропорты Лутон (LTN), Станстед (STN) и Гатвик (LGW).

6. Барселона (Испания) – аэропорт Барселона Эль-Прат.

7. Брюссель (Бельгия) – аэропорт Шарлеруа.

8. Никосия (Кипр) – аэропорты Ларнака (LCA) и Пафос (PFO).

9. Варшава (Польша) – Варшавский аэропорт имени Шопена (WAW) и аэропорт Варшава-Модлин (WMI).

10. Загреб (Хорватия).

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