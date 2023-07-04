



Война в Украине всё изменила: аэропорты Европы готовятся к хаосу

С началом пикового сезона летних отпусков во многих ключевых аэропортах Европы ожидается повышенная загруженность из-за большого пассажиропотока. Также на такую ситуацию повлияла война в Украине.



Об этом предупредили в Евроконтроле, который отвечает за управление воздушным движением в Европе.



Как пишет The Sun, серьезные перегрузки трафика в европейских аэропортах могут привести к задержкам рейсов, особенно в выходные дни и по пятницам в течение всего летнего периода.



"Этим летом в Европе будет сложно, поскольку у нас меньше доступного воздушного пространства из-за войны в Украине и военных нужд", – заявил генеральный директор Евроконтроля Рауль Медина.



По информации Express, полномасштабное военное вторжение России в Украину привело к сокращению безопасного воздушного пространства в Европе на 20%.



Кроме того, Медина призвал руководство аэропортов внести свои предложения для улучшения ситуации, в частности, обеспечив их достаточным количеством персонала, чтобы избежать очередей на контроле и придерживаться графиков.



Топ-10 самых загруженных аэропортов Европы летом 2023 года:



1. Реймс (Франция).



2. Марсель (Франция).



3. Афины (Греция).



4. Будапешт (Венгрия).



5. Лондон (Великобритания) – аэропорты Лутон (LTN), Станстед (STN) и Гатвик (LGW).



6. Барселона (Испания) – аэропорт Барселона Эль-Прат.



7. Брюссель (Бельгия) – аэропорт Шарлеруа.



8. Никосия (Кипр) – аэропорты Ларнака (LCA) и Пафос (PFO).



9. Варшава (Польша) – Варшавский аэропорт имени Шопена (WAW) и аэропорт Варшава-Модлин (WMI).



10. Загреб (Хорватия).