Во Франции туристов будут отправлять в стратосферу на воздушном шаре

В 2025 году туристов собираются отправлять в стратосферу на воздушном шаре. Желающим придется заплатить за необычный полет не менее 120 тысяч евро.



По планам воздушные шары будут стартовать из Франции. Поднимать их на высоту 25 километров над уровнем Земли, где можно увидеть кривую планеты и тьму космоса. Подъем на необходимую высоту будет занимать 90 минут, и еще столько же – дорога назад. В стратосфере туристы будут находиться три часа.



Компания Zephalto планирует выполнять около 60 рейсов в год. На каждый принимают до шести пассажиров. Забронировать полеты можно уже сейчас. Цены стартуют от 120 тысяч евро за человека.



Zephalto не первая компания, решившая заняться космическим туризмом. Полеты в стратосферу и космос уже предлагают американские Space Perspective, Blue Origin и Virgin Galactis.



This is a rip-off. #Zephalto are offering a "trip into space" but it's only 25km up. At that altitude, gravity isn't noticeably different to on earth. I would want zero-gravity for the €120,000 price tag. pic.twitter.com/MtFjHvnRzp