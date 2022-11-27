



Вниманию туристов: день, в который в Европе все будет закрыто

В декабре многие израильтяне вылетают за границу, чтобы окунуться в рождественскую атмосферу с огнями, киосками с едой и шопингом. В этом году спрос больше, чем обычно, поскольку Рождество совпадает с каникулами Хануки, и довольно многие заказали билеты на самолет, чтобы провести их за границей.

В то же время, если вы также планируете быть за границей в Рождество, важно знать, что 25 декабря все закрыто.



Нир Мазур, вице-президент турагентства Кишрей Теуфа, говорит: "Сочельник отмечается 24 декабря (суббота). В этот день значительно уменьшается количество людей на улицах, а некоторые музеи закрываются примерно на 3 дня (24-26 декабря). Кроме того, многие рестораны закрыты или забронированы, поэтому необходимо заранее проверять и бронировать места. Магазины в центрах городов закрываются раньше обычного около 17:00-18:00, а ночью проводится полуночная месса. В большинстве христианских стран движение общественного транспорта уменьшается ближе к ночи, а некоторые транспортные линии даже перестают работать."



Мазор добавляет: "25 декабря - это своего рода шаббат, большинство людей находятся в кругу семьи, и это возможность другого взгляда на Европу. Прогуляйтесь по улицам, зайдите специально в китайские и еврейские заведения, которые в этот день остаются открытыми во всем мире. Пабы и увеселительные заведения открываются ближе к вечеру Общественный транспорт почти не работает".

