



Внимание! Из-за аварии поезда из Вены в Киев и обратно задерживаются

В понедельник, 8 мая, рейс из Вены в Киев задерживается на шесть часов из-за схождения вагонов с железной рудой на венгерской железной дороге. Об этом сообщила "Укрзализныця" в Facebook.



Утром 7 мая между станциями Ujfehértó и Hajdúhadház сошли с рельсов девять вагонов венгерского 35-вагонного грузового поезда с железной рудой.



"В настоящее время венгерские коллеги только приступили к подъему вагонов, следовательно, возобновление железнодорожного пути и контактной сети продлится, по меньшей мере, день. Движение поездов между станциями приостановлено, венгерская железная дорога предлагает пересадки на подменный автобус", - говорится в сообщении.



Венгерские и австрийские поезда ИнтерСити между Будапештом и Захонью будут курсировать между Будапештом и Ниредьгазой через Мишкольц с более долгим временем в пути. По прибытию в ст. Чоп вагоны включат в состав поезда №82 Ужгород - Киев и прибудут в столицу 9 мая (вместо 8 мая в 19:30) в составе поезда №750.



Задержка коснется и обратных поездов в Вену. В "Укрзализнице" просят учитывать это при планировании пересадок и вылетов из аэропорта в Будапеште.