



Вместо Лондона и Парижа: Альтернативы самым популярным городам Европы этим летом

Туристические эксперты прогнозируют, что лето 2023 будет одним из самых загруженных за всю историю путешествий в Европе, а значит, на самых популярных направлениях будет весьма людно.



Как пишет Travel Off Path, при этом самые популярные места гарантированно будут еще и дороже этим летом. Поэтому туристам предлагают обращать внимание на другие недооцененные альтернативы, которые предлагают тот же европейский шарм, но с меньшим количеством людей и более доступными ценами.



Оксфорд – альтернатива Лондону. Если вы ищете более скромное место для проживания в Англии, которое все же находится недалеко от Лондона, Оксфорд станет отличным выбором. Этот исторический университетский город находится всего в 50 минутах езды поездом от Лондона, однако ему и самому есть что предложить туристам.



Лион – альтернатива Парижу. Будучи третьим по величине городом Франции, Лион очень похож на Париж, но без заоблачных цен и огромных толп. Расположенный в 2,5 часах езды на поезде от Парижа, этот город более чем с 2000-летней историей точно может предложить туристам очень много.



Корк – альтернатива Дублину. Это второй по величине город в Ирландии после Дублина, он известен как гастрономическая столица страны. Корк также является отличной базой для изучения южной части Ирландии.



Неаполь – альтернатива Риму. Расположенный менее чем за 1,5 часа езды на поезде от Рима, Неаполь помимо удивительной архитектуры также может предложить туристам то, чего нет в столице – отдых на морском побережье в жаркие дни.



Осло – альтернатива Рейкьявику. Лето – пик туристического сезона в Исландии, которая славится своими увлекательными природными пейзажами. Однако, если вы хотите избежать толпы в Исландии, вместо этого лучше отправиться в Норвегию. Как и в Исландии, вам не захочется проводить много времени в столице – но это хорошее место, чтобы прилететь туда, провести день-два и отправиться за пределы города любоваться фьордами и горами. Хотя Исландия и Норвегия схожи по цене (они обе очень дорогие), Норвегия гораздо больше и менее многолюдна летом.