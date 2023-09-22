



Визы в Британию станут значительно дороже для туристов: новые тарифы

Туристы, планирующие поездку в Великобританию, будут платить больше. Власти страны намерены повысить стоимость виз. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте кабинета министров.



Новые тарифы вступят в силу 4 октября. Так, стоимость гостевой визы вырастет на 15 фунтов стерлингов за месяц, а плата за подачу заявления на получение студенческой визы вырастет на 127 фунтов стерлингов.



Таким образом, гостевая виза, по которой в стране можно находиться до шести месяцев, будет стоить 115 фунтов стерлингов, а студенческая виза – 490 фунтов стерлингов.



"Доходы от взимаемых сборов играют жизненно важную роль в способности Министерства внутренних дел руководить устойчивой системой иммиграции и гражданства", – говорится в сообщении.



Изменения коснутся ряда других миграционных документов, включая медицинскую визу.