



"Визовый бан" для россиян: в Финляндии дали объяснение

В Финляндии дали пояснение относительно ограничений на въезд в страну россиян.

В частности, пересечь границу смогут только те, кто посещает друзей или родственников.

Кроме того, въехать в страну с туристическими целями будет нельзя.

Также в Финляндии отменен упрощенный порядок получения виз для владельцев недвижимости в стране. Визы будут выдаваться по гуманитарным причинам, для работы и учебы.

Дата вступления указанных положений будет объявлена позже.

По словам министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, он не расценивает отказ проходить военную службу как достаточное основание для запроса убежища в Финляндии.