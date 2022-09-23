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"Визовый бан" для россиян: в Финляндии дали объяснение
23.09.2022 20:15 Алина Груднева

"Визовый бан" для россиян: в Финляндии дали объяснение

В Финляндии дали пояснение относительно ограничений на въезд в страну россиян. 

 
В частности, пересечь границу смогут только те, кто посещает друзей или родственников.
 
Кроме того, въехать в страну с туристическими целями будет нельзя.
 
Также в Финляндии отменен упрощенный порядок получения виз для владельцев недвижимости в стране. Визы будут выдаваться по гуманитарным причинам, для работы и учебы.
 
Дата вступления указанных положений будет объявлена позже.
 
По словам министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, он не расценивает отказ проходить военную службу как достаточное основание для запроса убежища в Финляндии.

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