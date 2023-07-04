Видео: опоздавших на самолет арестовали в Турции
Граждане Израиля, опоздавшие на рейс в Стамбуле, пытались остановить самолет и были арестованы.
Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.
Инцидент произошел в Стамбуле. Судя по кадрам, мужчиныы пытались успеть на рейс.
Один из нежданных пассажиров взломал "рукав" и прыгнули с высоты трех метров на стоянку. В итоге, его и его отца арестовали. Дальше путешественниками будут заниматься правоохранительные органы.
תיעוד: אב ובן מישראל, שפספסו את טיסתם בנמל התעופה באיסטנבול, פרצו את דלתות ה"שרוול" וקפצו מגובה 3 מטרים אל רחבת החנייה במטרה לעצור את המטוס. השניים נעצרו@RamEliBrandts @AmichaiStein1 pic.twitter.com/kB8OI0l70Y— כאן חדשות (@kann_news) July 4, 2023