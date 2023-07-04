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Видео: опоздавших на самолет арестовали в Турции
04.07.2023 18:27 Алина Груднева

Видео: опоздавших на самолет арестовали в Турции

Граждане Израиля, опоздавшие на рейс в Стамбуле, пытались остановить самолет и были арестованы.

Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях.

Инцидент произошел в Стамбуле. Судя по кадрам, мужчиныы пытались успеть на рейс.

Один из нежданных пассажиров взломал "рукав" и прыгнули с высоты трех метров на стоянку. В итоге, его и его отца арестовали. Дальше путешественниками будут заниматься правоохранительные органы.
 

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