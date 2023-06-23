



Великобритания вводит электронное разрешение на въезд. Что нужно знать туристам

Путешественники из Европы, Австралии, США и Канады вскоре должны подавать заявление на разрешение на въезд в Великобританию. Эта схема, известная как электронное разрешение на въезд (Electronic Travel Authorisation – ETA), будет введена Министерством внутренних дел Великобритании до конца 2023 года.



Посетители должны заполнить онлайн заявку, которая даст им разрешение на въезд в Великобританию. По словам правительства, большинство смогут подать заявление с помощью мобильного приложения, и решение по их заявлению будет принято довольно быстро. Для этого понадобится действующий биометрический паспорт из страны, имеющей право на получение разрешения, данные о поездке, адресе электронной почты и кредитной или дебетовой карте. Также придется ответить на ряд вопросов о соответствии требованиям.



Как и в случае с электронной системой авторизации поездок ESTA в США, процесс подачи заявления будет сопровождаться небольшим сбором. Он будет составлять 10 фунтов стерлингов (11,66 евро). Путешественникам рекомендуется подавать заявление не менее чем за несколько дней до запланированной поездки, поскольку на выдачу разрешения на въезд в страну отводится 72 часа.



Посетители из Катара станут первыми, кто сможет подать заявление на участие в новой схеме ETA в Великобритании. ETA станет для них доступной с октября 2023 года. Следующей группой – с февраля 2024 года – станут туристы из стран Совета сотрудничества стран Персидского залива и Иордании. Затем эта схема будет распространяться по всему миру в течение года, а к концу 2024 года ETA станет обязательным требованием.



ETA не является визой, но она разрешает въезд в страну.



Все посетители, которым в настоящее время не нужна виза, должны получить ETA перед поездкой. Это касается и тех, кому сейчас не нужно подавать никаких заявлений для посещения Великобритании, то есть граждан США, Канады, Австралии и Европы – им также понадобится ETA даже для краткосрочного пребывания.



Если вы не подадите заявление в поездку, вас могут оштрафовать. Владельцам паспортов Великобритании и Ирландии не требуется ETA. Путешественникам из стран, не имеющих с Великобританией соглашения о безвизовом въезде, все равно придется оформить соответствующую визу и ETA.



ETA будет действительно в течение шести месяцев или двух лет при наличии действующей визы в Великобританию. Это означает, что вам не придется обращаться за новым разрешением на въезд, если вы снова посетите Великобританию в течение действующего периода времени. Схема ETA является частью плана Великобритании по переводу границ в цифровой формат в аэропортах страны до конца 2025 года.



Некоторые пассажиры могут въехать в страну без использования электронных паспортных ворот (EPassport Gates) или беседы с сотрудником пограничной службы. Им, скорее всего, придется загрузить свою фотографию и предоставить ее в Министерство внутренних дел перед поездкой. Технология распознавания лиц может быть использована для создания этих бесконтактных коридоров.



Система призвана сократить очереди в аэропортах и ​​сделать поездки в Великобританию более приятными.