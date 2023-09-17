



В Южной Корее наконец-то запретят употребление мяса собак

Власти Южной Кореи поддержали полный запрет на употребление в пищу мяса собак, пишет издание Bloomberg.



Законодатели южнокорейской правящей партии «Гражданская сила» поддержали инициативу оппозиции по введению полного запрета на потребление мяса собак. Окончательно вопрос обсудят во время последней сессии парламента, которая завершится 9 декабря.



Глава политического комитета правящей партии Пак Дэ Чхоля отметил, что более 10 млн семей в стране содержат домашних животных, поэтому правительству пора принять меры и запретить гражданам потреблять собак.



Южная Корея - одна из нескольких стран мира, где по-прежнему продолжают потреблять собачье мясо. При этом в последние годы объемы его потребления в стране резко сократились. Это связано с изменением образа жизни и культуры корейцев.



Однако последние попытки ввести подобный запрет в стране до сих проваливались из-за недовольства заводчиков собак и владельцев ресторанов, которые подают такое мясо.