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В Великобритании открыли самый глубокий отель в мире. Фото
28.06.2023 01:34 Евгения Маркова

В Великобритании открыли самый глубокий отель в мире. Фото

Новый необычный отель появился в Уэльсе. Он находится на глубине 419 метров. Чтобы попасть в номера, гостям нужно пройти 45 минут по горам и спуститься в шахту.

Владельцы Deep Sleep предупреждают, что температура в шахте 10 градусов. Но комнаты утеплены, так что гости чувствуют себя комфортно.

Отель работает один день в неделю – по субботам. Доступны пять комнат: четыре деревянных домика и подземный грот. Во всех есть базовые удобства, туалет, вода и электричество, работает Wi-Fi. Предлагают завтрак и ужин. В среднем номер стоит от 640 до 700 евро за ночь.

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