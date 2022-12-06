



В Турции резко подорожал популярный туристический транспорт

Стоимость переправы на пароме, который доставляет туристов и местных жителей из Бурсы через Мраморное море в Стамбул, резко выросла. Цена за 1.5-2 часа поездки выросла более чем на 20% и составляет на сегодняшний день 110 лир (около 5,5 долларов).



Для сравнения: попасть в Стамбул из Бурсы, провинции на северо-западе Турции, можно и другими путями. К примеру, взять такси. Поездка займет 2,5-3 часа, но обойдется в 5-6 раз дороже.



Туристам подойдет и автобус: это будет дешевле, чем ехать на пароме, однако в пути придется провести 3-4 часа, а если транспорт попадет в пробку, то все 5 часов.​​​​​​​