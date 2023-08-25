



В Турции хотят изменить систему "all inclusive"

Революционное предложение для туристического сектора Турции, которое может не понравиться туристам, озвучил генеральный директор Bentour Дениз Угур. Он призвал кардинально пересмотреть концепцию "all inclusive" в отелях страны, исключив из нее алкоголь. Это необходимо для того чтобы сбалансировать цены на организованные туры и удержать интерес семей к отдыху в Турции, отмечает турецкое издание Turizm Guncel.



Цены на отдых в Турции существенно поднялись в этом году, сравнявшись с многими средиземноморскими направлениями. Этот рост объясняется успехом, достигнутом в 2022 году и инфляцией выше 50%.



Угур отметил необходимость сохранения конкурентоспособности Турции и выразил обеспокоенность повышением цен.



“Для того чтобы предоставить доступный отдых в Турции для семей с детьми, необходимо снизить цены”, – уверен он.



В рамках своего предложения эксперт предложил создать основные пакеты услуг "all inclusive" с ограниченным объемом спиртного и без него. По его словам, такое предложение, во-первых, привлечет больше семейных туристов, во-вторых, позволит резко не повышать цены из-за алкоголя и налогов на него.