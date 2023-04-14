



В Таиланде туристов могут оштрафовать за ввоз свежих фруктов

Министерство сельского хозяйства Таиланда сообщило, что за ввоз свежих фруктов в страну без законного разрешения грозит уголовное преследование, передает CTN News. В ведомстве подчеркнули, что для ввоза продуктов питания из других стран необходим специальный фитосанитарный сертификат.



"Пассажирам, нарушившим Закон о карантине растений, грозит штраф в размере 20 тысяч бат (584 доллара США), тюремное заключение сроком на один год или оба наказания сразу", – пишет издание.



Глава тайского Министерства сельского хозяйства Рапипхат Чантарасривонг пояснил, что запретом часто пренебрегают тайцы, возвращающиеся домой из Южной Кореи и Японии со свежими фруктами, которые там дешевле, чем в Таиланде.



“Мы хотели бы предупредить их, что такое поведение незаконно, независимо от намерений, с которыми это было сделано, или по незнанию закона”, – сказал тайский чиновник.



В ведомстве также добавили, что вся незаконно импортируемая продукция будет изъята и сожжена, чтобы "вирусы не нанесли ущерба сельскому хозяйству Таиланда", сообщает KhaoSod News.