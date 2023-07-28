



В США откроют первый в мире парк Барби – тотальный барбикор

Уже в 2024 году каждый делающий сможет окунуться в мир Барби – в США откроют первый в мире парк развлечений Барби, такой себе тотальный барбикор.



Об открытии нового "кукольного" тематического парка на волне успеха фильма Греты Гервиг "Барби" объявила компания Mattel, которая выпускает эти культовые игрушки, пишет Time Out.



Новый парк в модном ныне стиле "барбикор" (исповедует розовый цвет буквально во всем) откроется в городе Глендейл, штат Аризона, уже в 2024 году.



Посетители парка смогут подобрать себе идеальный гардероб при помощи ультрасовременной голограммы Барби, а технология "Летающий театр" отправит гостей в путешествие по всем местам, где когда-либо побывала Барби – от космоса до подводного мира. Завершить день в парке можно будет за фирменным розовым коктейлем в баре Barbie’s Beach House, с крыши которого открывается вид на весь парк.



В дополнение к зоне "Барби" в новом парке развлечений также будут представлены аттракционы и интерактивные развлечения, посвященные другим фаворитам Mattel. Любители острых ощущений смогут прокатиться на американских горках с двойной петлей Hot Wheels, а детишки помладше смогут присоединиться к Паровозику Томасу в путешествии по поиску сокровищ. Гигантские игровые сооружения и поле для мини-гольфа оживят Pictionary и UNO, а гигантская арена для лазертага воссоздаст замок Серого Черепа из Castle Grayskull.



Огромный парк развлечений Mattel Adventure Park в стиле "Барби" станет частью курорта VAI Resort недалеко от международного аэропорта Феникс Скай Харбор. Это будет крупнейший курорт в Аризоне с более чем 1100 гостиничными номерами и люксами, 12 высококлассными ресторанами, современной концертной площадкой, бассейном и самым большим искусственным островом в стране.



Дата открытия самого курорта пока не объявлена, но парк развлечений планируют запустить уже в 2024 году. К слову, все желающие могут понаблюдать за ходом работ по строительству парка "Барби" в режиме реального времени.



Феномер фильма "Барби"



Романтическая комедия режиссерки Греты Гервиг "Барби" (Barbie) вышла в прокат 20 июля 2023 года. Главные роли в фильме сыграли Марго Робби ("Я, Тоня", "Отряд самоубийц", "Вавилон") и Райан Гослинг ("Драйв", "Бегущий по лезвию 2049", "Серый человек"). Однако помимо них там были задействованы многие другие суперзвезды.



В центре сюжета фильма – "стереотипная" Барби. Она живет идеальной жизнью в неприлично розовой "Стране Барби", окруженная другими Барби и Кенами. Но однажды с ней начинают происходить странные вещи – она начинает думать о смерти, а ее тело становится не таким уж и идеальным. Чтобы выяснить причину всего этого, Барби в сопровождении Кена отправляется в реальный мир людей. Впрочем, все это оборачивается совсем не тем, чем ожидалось.



За первый уик-энд в прокате "Барби" сумела собрать вдвое больше, чем планировалось, а также установила сразу несколько рекордов. За первую неделю в прокате мировые кассовые сборы фильма приблизились к 500 миллионам долларов, и они продолжают расти.



Рейтинг фильма на IMDb нынче составляет 7,5 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes у него 90% одобрения от критиков и 86% от зрителей.