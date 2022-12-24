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В США из-за непогоды отменили тысячи рейсов
24.12.2022 10:52 Алина Груднева

В США из-за непогоды отменили тысячи рейсов


В США из-за мощного зимнего шторма отменили более 5700 рейсов.

Об этом сообщает Reuters.

По данным FlightAware, рейсы отменяются с четверга. Также отменены поезда на Рождество. А автомагистрали на Среднем Западе столкнулись с огромными пробками из-за снежной погоды или аварий.

По данным CNN, министр транспорта США Пит Буттиджич сказал, что авиационная система США "работает с огромным напряжением" из-за двух разных штормов и сильных ветров. По его словам, в четверг было отменено около 10% рейсов в США.
Еще 10 400 рейсов были задержаны в пятницу. 
 

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