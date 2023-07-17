



В Шотландии прошел "слет" сотен золотистых ретриверов

Владельцы из 12 стран, включая Канаду, США, Новую Зеландию, Германию, Нидерланды, Румынию, Чехию, Италию, Хорватию и Эстонию, собрались на руинах дома.



В шотландском городе Гайсленд у руин дома Гисачан встретились сотни владельцев золотистых ретриверов вместе со своими любимцами. Это произошло по случаю дня рождения первого ретривера, появившегося на свет в этом месте более полутора веков назад, пишет BBC.



Первые щенки золотистого ретривера родились в доме Гисачан в Глен-Аффрике 155 лет назад. Их вывел аристократ сэр Дадли Марджорибенкс, чтобы иметь собаку для охоты, пригодную для шотландского нагорья.



"Цель собрания - сохранить знания о породе, поскольку опытные заводчики тщательно заботятся о защите качеств и темперамента собак, чтобы сохранить золотистых ретриверов в их первозданном виде. Из-за пандемии коронавируса чистота породы была поставлена под угрозу из-за ее безответственного разведения. Мы хотим сохранить доверие, уступчивость, дружеское общение и лояльность - все то, на чем был построен золотистый ретривер", - сказала секретарь Клуба золотистых ретриверов Шотландии Кэрол Генри.



В рамках мероприятия состоялась прогулка длиной в милю в разрушенный дом, где собак и их владельцев встречал волынщик.

