



В Санкт-Петербурге хотят с 1 августа ввести курортный сбор

Власти Петербурга решили ввести курортный сбор для туристов. Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на портале антикоррупционной экспертизы 7 марта, пишут российские СМИ.



Платеж составит 100 рублей за одни сутки фактического проживания в объекте размещения. Внедрение будет проходить в формате эксперимента, который пройдет на всей территории Петербурга с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года.



Платить курортный сбор будут все совершеннолетние граждане, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Он будет браться как у тех, кто остановился в официальных гостиницах, так и в других жилых помещениях, пригодных для временного проживания. Оператором курортного сбора будет сам отель или иной объект временного проживания.



Цель нововведения — “сохранение, восстановление и развитие курортов, формирование единого туристского пространства, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Санкт-Петербурге”, говорится в документе.



Путин подписал закон, по которому Петербургу разрешается подключиться к эксперименту по взиманию курортного сбора. Документ был опубликован 5 декабря. Согласно федеральным нормам, курортный сбор платят взрослые постояльцы отелей и других объектов размещения, проживающие там более одних суток. Размер платежа устанавливают власти региона, но он не должен превышать 100 рублей.



