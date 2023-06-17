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В самолетах Airbus сделают потолок таким, чтобы можно было смотреть на звезды
17.06.2023 20:52 Алина Груднева

В самолетах Airbus сделают потолок таким, чтобы можно было смотреть на звезды

В самолетах Airbus будут прозрачные потолки, через которые пассажиры смогут любоваться звездами и облаками.

Аэрокосмический гигант уже представил салон своего будущего джета нового поколения во время виртуального брифинга для СМИ.

Он получил название Airspace. Самолет разработан в сотрудничестве с 10 авиакомпаниями и восемью технологическими фирмами.

Концепция построена на трех столпах: прозрачность, декарбонизация и цикличность. Кабина будет экологически чистой и поможет компенсировать углеродный след.

Новый дизайн создается для того, чтобы пассажиры могли легко увидеть воздействие каждого самолета на окружающую среду через мобильное приложение для путешествий.
 

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