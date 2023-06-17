



В самолетах Airbus сделают потолок таким, чтобы можно было смотреть на звезды

В самолетах Airbus будут прозрачные потолки, через которые пассажиры смогут любоваться звездами и облаками.



Аэрокосмический гигант уже представил салон своего будущего джета нового поколения во время виртуального брифинга для СМИ.



Он получил название Airspace. Самолет разработан в сотрудничестве с 10 авиакомпаниями и восемью технологическими фирмами.



Концепция построена на трех столпах: прозрачность, декарбонизация и цикличность. Кабина будет экологически чистой и поможет компенсировать углеродный след.



Новый дизайн создается для того, чтобы пассажиры могли легко увидеть воздействие каждого самолета на окружающую среду через мобильное приложение для путешествий.

