



В районе аэропорта Бердянска гремят взрывы: над городом столб дыма

Во вторник, 12 марта, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы. Уже известно о месте "прилета". Об этом сообщает глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.



"В Бердянске громко", - написала Галицина в Telegram.



Как добавила она, местные жители сообщают, что слышали взрыв и наблюдают столб дыма со стороны въезда Мариуполя.



В свою очередь советник мэра Мариуполя Андрющенко также сообщил о "прилете" в городе. "Бердянск. У вас пропущен в районе аэропорта", - констатировал он.



Напомним, город был оккупирован российскими войсками в феврале 2022 года. После этого оккупанты решили сделать из популярного туристического курорта военную базу для своих нужд.



В городе постоянно происходят взрывы, мишенью которых становятся места расположения оккупантов - техники и живой силы. Например, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области случился взрыв. Подорвали одну из организаторов "выборов" РФ.