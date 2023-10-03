



В Пустыне Негев создадут новый заповедник

Комитет по планированию Южного округа дал добро на создание нового природного заповедника площадью 90 кв. км в Рамат-Мазаре в пустыне Негев на юге Израиля.



На этой территории, ограниченной с севера шоссе № 25, с юга и запада - существующим заповедником Иудейская пустыня, а с северо-востока - соляными плато Содом, обитает несколько уникальных для Израиля видов животных, таких как нубийский горный козел, газель Доркас, пустынная сова и лисица Бланфорда. Здесь также обитают каракалы, гиены, египетские острохвостые ящерицы, песчаные куропатки и чернозобики.



Заповедник включает в себя разнообразные ландшафты и геологические образования: скалы, каньоны, водопады. Здесь проложено несколько троп, например, вдоль русел рек Цафит и Тамар, которые пользуются популярностью у любителей пеших прогулок.



Признание заповедника Комитетом по планированию Южного округа приведет к появлению дополнительных променадов и маршрутов для пеших и велосипедистов, а также мест для ночлега, указателей и справочных материалов, сообщает Управление природы и парков Израиля.