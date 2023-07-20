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В Португалии запретили громкую музыку на пляжах
20.07.2023 02:35 Ирина Демьянова

В Португалии запретили громкую музыку на пляжах

В Португалии запретили шумную музыку на пляжах. За нее будут штрафовать. Отдыхающие в случае нарушения должны заплатить от 200 до 4 000 евро, юридические лица от 2 000 до 36 000 евро. Динамики также могут конфисковать.

Об этом пишет The Mayor.

Таким образом, чиновники хотят снизить уровень шумового загрязнения и позволить туристам и местным жителям насладиться звуками природы.

Также на берегах Португалии запрещены игры с мячом за пределами специально отведенных мест, палатки за пределами кемпингов и разведение костров.
 

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