В Португалии запретили громкую музыку на пляжах
В Португалии запретили шумную музыку на пляжах. За нее будут штрафовать. Отдыхающие в случае нарушения должны заплатить от 200 до 4 000 евро, юридические лица от 2 000 до 36 000 евро. Динамики также могут конфисковать.
Об этом пишет The Mayor.
Таким образом, чиновники хотят снизить уровень шумового загрязнения и позволить туристам и местным жителям насладиться звуками природы.
Также на берегах Португалии запрещены игры с мячом за пределами специально отведенных мест, палатки за пределами кемпингов и разведение костров.