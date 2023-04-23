



В Портофино ввели штрафы для туристов из-за селфи

В итальянском городе Портофино были введены штрафы для людей, которые задерживаются в популярных туристических местах, чтобы сделать селфи, сообщает Insider.



Согласно постановлению, вступившему в силу в начале апреля, в туристических частях Портофино на итальянской Ривьере появились две красные зоны, где нельзя задерживаться для фото. Нарушителям грозит штраф в 275 евро.



Запрет ввели, чтобы предотвратить толпы, создающие препятствия как для пешеходов, так и для служб экстренной помощи.



"Цель состоит не в том, чтобы сделать это место более эксклюзивным, и в том, чтобы позволить каждому наслаждаться красотой", - отметил мэр Портофино Маттео Виакава.



