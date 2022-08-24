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В ПА палестинцев призвали не использовать аэропорт Рамон
24.08.2022 18:27 Ольга Белозерова

В ПА палестинцев призвали не использовать аэропорт Рамон

В ПА призвали палестинцев воздержаться от использования израильского аэропорта Рамон.

С таким призывом выступил официальный представитель министерства транспорта ПА Муса Раххал, сообщает издание The New Arab.

По его словам ПА "отвергает идею использования аэропорта Рамон, и мы ясно призываем палестинских граждан не использовать его". 

"Есть положения в рамках международных соглашений, в том числе передача международного аэропорта Иерусалима (Каландия), реконструкция международного аэропорта Газы, который был разрушен оккупацией во время Второй интифады", - заявил Раххал.

 

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