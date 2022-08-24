



В ПА палестинцев призвали не использовать аэропорт Рамон

В ПА призвали палестинцев воздержаться от использования израильского аэропорта Рамон.



С таким призывом выступил официальный представитель министерства транспорта ПА Муса Раххал, сообщает издание The New Arab.



По его словам ПА "отвергает идею использования аэропорта Рамон, и мы ясно призываем палестинских граждан не использовать его".



"Есть положения в рамках международных соглашений, в том числе передача международного аэропорта Иерусалима (Каландия), реконструкция международного аэропорта Газы, который был разрушен оккупацией во время Второй интифады", - заявил Раххал.



