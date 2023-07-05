



В Нидерландах из-за непогоды отменили сотни авиарейсов и поездов

В Нидерландах из-за непогоды отменили сотни авиарейсов и поездов, власти призвали людей оставаться дома из-за сильного ветра, сообщает AFP .



Из-за непогоды амстердамский аэропорт "Схипхол" заявил, что сочетание сильного ветра, дождя и плохой видимости означает, что воздушное движение будет ограничено по меньшей мере до 15:00 по местному времени. Более 300 авиарейсов были упразднены в Схипхоле, сообщила телекомпания NOS.



Движение поездов было остановлено на севере страны из соображений безопасности, а важную автомагистраль в Алкмааре близ Амстердама заблокировал перекинувшийся на дороге грузовик, проинформировали местные власти.



Нидерландская метеорологическая служба KNMI объявила самый высокий уровень предупреждения – "красный код" для четырех северных регионов страны.



Правительство разослало гражданам мобильную связь оповещения, в котором призвало людей оставаться дома в провинции Северная Голландия, в которую входит Амстердам, и вызвать экстренную помощь только в "опасных для жизни" ситуациях.



Согласно данным нидерландской метеорологической службы, в северном порту Эймейдена был зафиксирован ветер силой 11 баллов, что делает его "первым очень сильным летним штормом", который когда-либо фиксировали в стране.



Порывы ветра со скоростью 146 км/ч, зафиксированные в Эймейдене, также сильнейшие за всю историю наблюдений летом в Нидерландах, где сезон штормов обычно длится с октября по апрель.

