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В Непале запретили туристам самостоятельно подниматься в горы
13.03.2023 23:36 Ирина Демьянова

В Непале запретили туристам самостоятельно подниматься в горы

Правительство Непала запретило самостоятельные восхождения на горы по всей территории страны, пишет CNN.

Теперь путешественники, которые планируют путешествовать по удаленным туристическим маршрутам, должны нанять гида с государственной лицензией или присоединиться к группе.

Несмотря на то, что индустрия походов приносит стране значительные прибыли, поисково-спасательные операции для заблудившихся одиноких туристов также стоят дорого. По словам директора Совета по туризму Непала, в горах инфраструктуры для этого недостаточно.

Еще одна проблема – нелицензированные гиды и туристические компании. Они не получают государственной регистрации, не платят налоги и, по мнению директора Совета туризма, забирают рабочие места у непальцев.

У правительства Непала нет возможности отдельно проверять каждого туриста, поэтому приняло решение ввести общий запрет.

 

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