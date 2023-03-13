



В Непале запретили туристам самостоятельно подниматься в горы

Правительство Непала запретило самостоятельные восхождения на горы по всей территории страны, пишет CNN.



Теперь путешественники, которые планируют путешествовать по удаленным туристическим маршрутам, должны нанять гида с государственной лицензией или присоединиться к группе.



Несмотря на то, что индустрия походов приносит стране значительные прибыли, поисково-спасательные операции для заблудившихся одиноких туристов также стоят дорого. По словам директора Совета по туризму Непала, в горах инфраструктуры для этого недостаточно.



Еще одна проблема – нелицензированные гиды и туристические компании. Они не получают государственной регистрации, не платят налоги и, по мнению директора Совета туризма, забирают рабочие места у непальцев.



У правительства Непала нет возможности отдельно проверять каждого туриста, поэтому приняло решение ввести общий запрет.



