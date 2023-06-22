



В мексиканских джунглях обнаружен древний город майя

Ранее неизвестный древний город майя был обнаружен в джунглях на юге Мексики.



Как сообщили в Институте антропологии страны, вероятно это был важный центр более тысячи лет назад.



Город включает в себя большие пирамидальные здания, каменные колонны, три площади с "великолепными зданиями" и другие сооружения, расположенные почти концентрическими кругами, передает Reuters.



Исследователи считают, что город, который был назван Окомтун (означает "каменная колонна" на языке юкатекских майя), был важным центром низменности полуострова между 250 и 1000 годами н.э.



Ранее неизвестный город расположен в экологическом заповеднике Баламку на полуострове Юкатан и был обнаружен во время поиска практически неисследованного участка джунглей, превышающего Люксембург. Поиски проводились в период с марта по июнь с использованием технологии лазерного картографирования.



Как известно, цивилизация майя славится своими продвинутыми математическими календарями, и охватывает юго-восточную Мексику и некоторые районы Центральной Америки. Повсеместный политический крах привел к упадку майя за столетия до прихода испанских конкистадоров, чьи военные кампании привели к падению последнего оплота в конце 17 века.



Участок Окомтун имеет основную территорию, расположенную на возвышенности, окруженную обширными водно-болотными угодьями, которая включает в себя несколько пирамидоподобных структур высотой до 15 метров, говорится в заявлении ведущего археолога Ивана Спрайца.



В городе также была площадка для игры в мяч. Доиспанские игры с мячом, широко распространенные в регионе майя, заключались в передаче резинового мяча, представляющего солнце, по площадке без использования рук и пропускании его через небольшой каменный обруч. Считается, что игра имела важную религиозную цель.



Спрайц отметил, что его команда также обнаружила центральные алтари в районе, расположенном ближе к реке Ла-Ригена, которые, возможно, были предназначены для общественных ритуалов, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы понять суть культуры.



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