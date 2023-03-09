



В мае стартуют летние рейсы по новым направлениям в Европе

Предстоящим летом компания Ophir Tours будет выполнять сезонные рейсы по трем направлениям в Европе: Братислава в Словакии, Триест в Италии и Банско в Болгарии.



Рейсы в Братиславу будут осуществляться с 7 июня по 4 октября еженедельно по средам компанией Cyprus Airways. Стоимость билетов страртует от 195 евро. Также доступны пакеты перелета с арендой автомобиля на неделю с ценой от 575 евро на человека. Пакеты авиабилетов и отелей в Татрах будут доступны по цене от 799 евро на человека.



Это направление хорошо подходит для семей, которые хотят совместить свое путешествие с Австрией, ведь Братислава находится всего в часе езды от Вены. Словакия славится зелеными пейзажами благодаря высоким горам Татра, где есть множество возможностей для семейного отдыха: катание на лодках по озеру, живописные деревни, сталагмитовые пещеры, ледяные пещеры, походы, замки и аквапарк.

.

Ophir Tours также будет выполнять сезонные рейсы в Триест на севере Италии, которые будут выполняться NEOS каждую среду с мая по октябрь . Стоимость перелета начинается от 195 евро на человека. Триест находится в двух часах езды от Венеции, в двух – от Австрии, в часе – от Хорватии, и в получасе – от границы со Словенией. Стоимость пакета “лети и езжай” на неделю начинается от 695 евро на человека.



Еще одно место, продаваемое в турпакетах, – это Банско в Болгарии в период с июля по август. Цена стартует от 830 евро с человека в двухместном номере и 754 евро с человека за пакет “2+2” на неделю в пятизвездочном отеле.



Банско расположен в горах Пирин, примерно в двух часах езды от столицы Софии. Среди выдающихся достопримечательностей Банеско – парк танцующих медведей, экскурсии по винодельням, рафтинг, горячие источники, рыбные фермы и многое другое.