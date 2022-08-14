



В Литве для россиян закрыли популярное туристическое место

В Литве закрыли для россиян популярное стали туристов место - Пакруойское поместье.

Об этом сообщает Delfi.

"Пока одни наслаждаются поездками, отдыхом и развлечениями в Литве, их соотечественники взрывают, убивают и уничтожают не только жителей Украины, но и культурные ценности этой страны. Нам не нужны кровавые деньги российских туристов", - сказал представитель Пакруойского поместья Гедрюс Климкявичюс.

По его словам, на туристическом объекте не хотят, чтобы россияне наслаждались созданными литовцами ценностями, пользовались красотой и узнавали историю.

Запрет на вход действует не для всех. Туда могут попасть та россияне, которые докажут, что сами пострадали от режима и получили вид на жительство в ЕС.