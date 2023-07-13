



В Лас-Вегасе представили самое большое сферическое здание в мире

В Лас-Вегасе представили самое большое сферическое здание в мире. Это арена MSG Sphere. Снаружи она оборудована огромным экраном и может транслировать любое изображение, пишет CNN.



Стоимость грандиозной постройки - 2,3 миллиарда долларов. Ее высота - 111,5 метра, а ширина - 157,3 метра.



Снаружи арена оборудована 1,2 миллионами светодиодных блоков, каждый из которых имеет размер с хоккейную шайбу и 48 светодиодов, встроенных в каждый блок, отражающих массив из 256 цветов.



Сфера находится к востоку от знаменитой Лас-Вегас-Стрип.



Сообщается, что виды Сферы будут меняться каждый день и каждую ночь. На ней будут транслировать анимацию, соответствующую сезону. Так, на Рождество Сфера станет огромным снежным шаром, а на Хелоуин - гигантской тыквой.



Внутри арены будут проходить кинопремьеры, концерты и спортивные соревнования. Она рассчитана на 18 тысяч зрителей. Площадка оборудована тактильными сиденьями, которые могут вибрировать в соответствии с происходящим на экране, а также 4D-машинами, способными создавать ветер, обдавать зрителей холодом или жаром и распылять ароматы.



Официально Сфера откроется 29 сентября выступлением группы U2. Стоимость билетов стартует от 140 долларов.

