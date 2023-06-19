



В какие дни ожидается рекордная нагрузка в аэропорту Бен-Гурион



В предстоящий летний период множество израильтян отправятся путешествовать, и управление аэропортов готовится к самому загруженному летнему сезону в Израиле, который, как ожидается, превысит рекорды, зафиксированные в 2019 году, до глобального кризиса коронавируса.



В июле через аэропорт пройдут 2,7 миллиона пассажиров международных рейсов, что на 4% больше рекорда 2019 года, а в августе через аэропорт пройдут 2,8 миллиона пассажиров.



В летние месяцы ожидается ряд необычайно напряженных дней, когда более 100 000 пассажиров в день будут вылетать на более чем 580 международных рейсах. Самыми загруженными днями ожидаются четверг 3 августа, понедельник 7 августа, вторник 8 августа и четверг 10 августа.



Пассажиров предлагается прибывать не более чем за 3 часа до вылета, регистрироваться на рейс из дома и проявлять терпение и терпимость. Перед прибытием в аэропорт рекомендуется уточнить, вылетает ли ваш рейс из Терминала №3 или №1, и какова зона досмотра для вашего рейса. Вещи первой необходимости следует положить в сумки, которые берут на борт самолета.



Расширение Терминала №3, включающее строительство нового терминала G-West рядом с существующим терминалом, идет быстрыми темпами, и ожидается, что он откроется к летнему сезону 2024 года. Терминал будет включать 22 стойки регистрации на международные рейсы, системы досмотра и конвейеры, подключенные к HBS (Hold Baggage Screening) - автоматической системе досмотра, использующей передовые технологии для проверки багажа без необходимости открывать чемодан.