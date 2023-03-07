



В Израиле восстанавливается туризм

За первые два месяца 2023 года Израиль зарегистрировал 590 500 въездов в страну по сравнению с 137 400 въездами за аналогичный период 2022 года. Но это ниже, чем до пандемии, когда было 695 500 въездов в первые два месяца 2020 года, сообщает Globes.



Согласно данным Центрального статистического бюро, в феврале 2023 года Израиль зарегистрировал 319 100 въездов в страну, из которых 307 000 были туристами, которые останавливались как минимум на одну ночь. Это значительно выше, чем 90 700 въездов в страну в феврале 2022 года, когда из-за Covid на въезд в Израиль все еще действовали строгие ограничения. В феврале 2020 года, незадолго до начала пандемии, в страну было зарегистрировано 365 500 въездов, в том числе 343 800 туристов, которые останавливались как минимум на одну ночь.



Всего в прошлом году 2022 году Израиль зарегистрировал 2,9 миллиона въездов в страну, из которых 2,7 миллиона были туристами



Ограничения на въезд иностранных туристов в Израиль были полностью сняты только в мае 2022 года, и в результате туристам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы превзойти рекордные 4,9 миллиона въездов в Израиль в 2019 году до пандемии, среди которых 4,5 миллиона были туристами.



В то же время количество израильтян, выезжающих за границу, сейчас превышает допандемический уровень. В феврале 2023 года израильтяне совершили 569 100 поездок за границу по сравнению с 309 400 поездками в феврале 2022 года, когда действовали ограничения на поездки, и 452 100 израильтянами, которые выезжали за границу в феврале 2020 года, непосредственно перед вспышкой Covid.



Израильтяне совершили 1 173 000 поездок за границу за первые два месяца 2023 года по сравнению с 494 800 поездками за первые два месяца 2022 года и 995 100 поездками за первые два месяца 2020 года.



