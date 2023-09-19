



В Израиле создана новая авиакомпания





Министр транспорта Мири Регев утвердила планы создания новой коммерческой авиакомпании, получившей название "Air Haifa", сообщил во вторник 12 канал.



Самолеты авиакомпании будут летать в Эйлат, на Кипр, в Грецию и Турцию.



Ожидается, что полеты начнутся в следующем году.



По данным 12-го канала, стоимость перелета из Хайфы на Кипр, популярное туристическое направление, примерно в два раза дороже, чем из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве. Ожидается, что новая авиакомпания уменьшит эту разницу.



На сайте Air Haifa говорится, что она будет "осуществлять беспосадочные недорогие рейсы по различным региональным направлениям".



Небольшой аэропорт Хайфы, расположенный на окраине города, принимает коммерческие рейсы израильских компаний Arkia и Israir. Из аэропорта также летают вертолеты, самолеты летных школ и коммерческие самолеты.