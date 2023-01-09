



В Израиле цены на жилье для туристов подскочили на 36%

тоимость проживания для туристов в Израиле подскочила на 36% по сравнению с периодом до Короны. Средняя цена за ночь достигла 662 шекеля.





Средняя стоимость проживания в Израиле в прошлом году достигла 662 шекелей за ночь, согласно сводным данным за 2022 год стартап-компании Guesty, которая предоставляет платформу для управления и эксплуатации краткосрочной аренды жилья через Airbnb, Booking.com и другие сайты.



Это на 36% больше по сравнению с 2019 годом, когда средняя стоимость составляла 486 шекелей за ночь. Согласно данным Guesty, период аренды жилья гостями из Израиля и из-за рубежа увеличился и теперь составляет в среднем 6 ночей, по сравнению с примерно четырьмя ночами до короны. Данные основаны на ночевках, которые были забронированы и проведены в Израиле в течение прошлого года.



Резкий рост цен после коронавируса характерен не только для Израиля и отражается во многих странах мира, особенно в период рождественских праздников и начала Нового года. По данным Guesty, средняя сумма, которую американцы заплатили за отдых в рождественские выходные, достигла $609 за ночь из-за высокого спроса, по сравнению с $414 за ночь на Рождество три года назад, до вспышки вируса короны. Продолжительность отпуска также увеличилась и достигла в среднем пяти ночей.



По словам Славы Бородовского, вице-президента Data Guesty, эти данные свидетельствуют о полном восстановлении после короны в западном мире. "По нашим оценкам, 2023 год ознаменуется аналогичным восстановлением и на Дальнем Востоке, после того как в этих странах будут сняты последние оставшиеся ограничения на корону, а границы многих стран будут открыты для въезда посетителей без необходимости изоляции или тестов".



Платформа Guesty позволяет управляющим краткосрочной недвижимостью собрать в одном месте все действия, связанные с управлением и эксплуатацией гостиничной недвижимости. В том числе маркетинг через различные сайты, включая Airbnb, Vrbo, Booking.com, Tripadvisor, Expedia, Agoda и многие другие. Это в дополнение к управлению независимым веб-сайтом арендодателя недвижимости, управлению финансовой и бухгалтерской информацией, управлению каналами связи и задачами по эксплуатации и уборке, управлению рисками и многим другим.









