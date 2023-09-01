



В испанском ресторане туриста не стали обслуживать, потому что он пришел один

В центре Барселоны некоторые рестораны – преимущественно на улице Каррер-де-Блай, известной своими тапас-барами, и в районе Эшампле – начали отказывать в обслуживании пришедшим одним посетителям даже при наличии нескольких пустых столов в заведении. Такой историей поделился с изданием Mirror путешествующий в одиночку турист.



Рестораны Барселоны стремятся максимизировать прибыль в напряженные летние сезоны и не хотят отдавать места на переполненных террасах клиентам-одиночкам. Владельцы заведений делают ставку на группы туристов, которые могут заказать больше. Официанты сообщают нежелательным посетителям, что все столики забронированы, хотя это не так на самом деле.



Один турист заявил, что за вечер посетил несколько заведений, и во всех ему отказали в обслуживании, хотя там было несколько пустых столов.

“На одной из террас мне достался столик, но быстро подошел официант и сказал, что он зарезервирован. Это было не так. Как только я встал, группа иностранцев, которые были позади меня, села за него”, – рассказал он изданию.



Другой официант предупредил туриста, что у него будет всего 20 минут, чтобы пообедать, а третий прямо заявил, что терраса предназначена только для групп. Такие ограничения влияют и на местных жителей. Журналистка Ноэми Виласека сообщила, что окно ресторанов, отведенное туристам, становится все больше, и это заставляет местных обедать в неудобное время.



“Сейчас 4 часа дня. Перед входом в Музей современного искусства Барселоны хотим выпить кофе. Нам его не подают на террасе, потому что пришло время аперитива перед ужином туристов”, – написала Виласека

