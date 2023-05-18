



В Испании придумали новый штраф для туристов

Власти Испании выпустили предупреждение для туристов, что они рискуют быть оштрафованными на сумму более 200 евро, если будут ездить на велосипеде в наушниках.



Как пишет SchengenVisaInfo, соответствующий запрет действует в Испании еще с 2014 года, однако далеко не все туристы, приезжающие в страну, о ней знают.



"Велосипедисты, пойманные в наушниках, могут заплатить штраф в размере 200 евро в Испании", – пояснила руководитель группы Cycle SOS Лена Фарнелл.



При этом она подчеркнула, что соответствующая норма действует в стране в целях безопасности, поскольку в наушниках велосипедисты не слышат другие звуки на дороге, такие как сигналы транспортных средств или крики пешеходов. Отсутствие наушников позволяет им лучше ощущать свое окружение, что должно свести к минимуму количество дорожно-транспортных происшествий.



"Ношение наушников во время езды на велосипеде может представлять угрозу безопасности для вас и других участников дорожного движения. Прослушивание музыки ставит под угрозу способность велосипедиста слышать дорожное движение, в том числе сирены машин экстренных служб", – отметила Фарнелл.



Также она отметила, что похожие нормы действуют и в других странах Европы.



"Италия и Португалия занимают другую позицию, требуя, чтобы велосипедисты носили только один наушник во время езды на велосипеде, со штрафом в размере около 160 евро, если вы носите оба наушника во время езды на велосипеде", – рассказала Фарнелл.

