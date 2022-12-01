



В Испании автобусы дальнего следования станут бесплатными: маршруты на 2023 год

Путешествия по Испании станет более доступными. Государственные автобусы будут перевозить пассажиров абсолютно бесплатно. Об этом сообщил испанский министр транспорта и мобильности Ракель Санчес.



Автобусы, которые курсируют на дальние расстояния, будут бесплатными с 1 января 2023 года и до 31 декабря 2023 года. Это распространяется на общественный транспорт, входящий в сеть государственных концессий.



По словам министра, испанцы стали часто пользоваться личным транспортом, что плохо сказывается на экологии в стране. Поэтому правительственная инициатива по безоплатному проезду в автобусах направлена на снижение выбросов парниковых газов и сохранение семейных сбережений.



Бесплатные рейсы по Испании в 2023 году: