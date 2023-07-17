



В Исландии устроили прямую трансляцию извержения вулкана

Извержение вулкана Litli-Hrútur в Исландии теперь можно увидеть в прямом эфире с двух ракурсов.



Об этом сообщил исландский общественный вещатель RUV.



Телеканал установил две свои камеры с северной и южной стороны от места извержения, поэтому наблюдать можно сразу с двух ракурсов. Поскольку в Исландии еще продолжаются "белые ночи", пейзажи можно хорошо видеть даже в ночное время.



Напомним, извержение Litli-Hrútur началось в понедельник на прошлой неделе. Через несколько дней, когда оно стало более прогнозируемым, в район начали пускать туристов и там уже успели побывать тысячи людей. Однако на выходных доступ снова ограничивали из-за задымления и неблагоприятных погодных условий.