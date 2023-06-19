



В Иерусалиме запущены туры на двухэтажных туристических автобусах

Как объявила в воскресенье мэрия, туристы в Иерусалиме смогут путешествовать по городу на двухэтажном автобусе в рамках hop-on hop-off туров в крупных городах по всему миру.



У автобуса будет 15 остановок по всему городу, включая Музей Израиля, “Яд Вашем” и рынок “Махане Иегуда”. Билеты будут стоить 75 шекелей для взрослых и 30 шекелей для детей.



Пассажиры могут выбрать между полуторачасовой поездкой, охватывающую основные достопримечательности Иерусалима, или билетом на 72 часа, позволяющим более неторопливо исследовать город.



Туры на двухэтажных автобусах пройдут впервые с 2016 года, когда линия №99 была закрыта.



На церемонии в честь открытия новой линии мэр Иерусалима Моше Лион пригласил израильтян со всей страны приехать и осмотреть “самый красивый город в мире”.