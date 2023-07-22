



В Греции паника: Туристические курорты превращаются в города-призраки

“В Европе апокалипсис, мы живем в кошмаре!” – такие заявления по поводу адской жары прозвучали со стороны местных властей популярной у туристов Греции. Города и курортные зоны страны пустеют, туристы разбегаются от невероятной жары и сопутствующих лесных пожаров. При этом послаблений погода не обещает.



Как заявляет издание Sky News, в Греции уже превратились в пепел почти 3 тысячи кв.км земли, и часто это курортные территории. В пригороде Мандра, недалеко от Афин, 250 пожарных при поддержке 75 пожарных машин, 11 самолетов и девяти вертолетов борются с огнем. В самом городе проводится эвакуация. В известном на туристической карте районе Коринф, к западу от Афин, только за вчера в городе Лутраки в результате пожара серьезно пострадало не менее 30 домов.



Аналогичный “апокалипсис” в любой момент может развернуться и в соседних странах. На Сардинии в среду зафиксировали +46 градусов тепла и эксперты опасаются, что другие стихийные бедствия – вопрос времени. В Турции был обесточен популярный курорт Датча, предполагаемая причина ЧП – жара. В целом, напомним, эксперты опасаются, что “тепловой взрыв”, зафиксированный в Сахаре, приведет к тому, что туризм в Южной Европе “накроется медным тазом”. Так, к середине этой недели на очень популярных у туристов итальянских островах – Сицилии и Сардинии – ожидаются рекорды +50 градусов по Цельсию. При этом "волна тепла" тянется вплоть до Китая, а также буйствует и в другом полушарии – и послаблений пока не обещают.



И риски похожи на правду – туристы разбегаются с самых популярных курортов в панике.



“Наш отель превратился в духовку”, – заявили туристы из Великобритании, приехавшие отдохнуть на популярный греческий остров Родос в июле этого года и попавшие в адскую жару – столбик термометра стабильно показывал +40 °C.



Отдыхающие регулярно испытывали чувство чрезмерной слабости, недомогания и головокружения. Они были вынуждены принять решение сократить свой отпуск и вернуться обратно на родину раньше трех дней.