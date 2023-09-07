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В Греции израильтяне оказались в ловушке из-за наводнений
07.09.2023 15:15 Алина Груднева

В Греции израильтяне оказались в ловушке из-за наводнений

Израильские туристы оказались в ловушке из-за наводнений в Греции.

Экстренные службы страны пытаются спасти десятки людей из деревень, где за сутки выпало рекордное количество осадков.

Израильтяне рассказали 12-му каналу израильского ТВ, что остались без электричества и не могут передвигаться, поскольку дороги размыты. При этом у путешественников заканчивается еда, а пополнить запасы они не могут, поскольку магазины закрыты.

"Нам негде купить ни хлеба, ни воды, ни теплой одежды", - рассказали они.

В Греции сообщают, что за последние два дня более 800 человек были спасены. В операции задействовали армию.

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