



В Греции израильтяне оказались в ловушке из-за наводнений

Израильские туристы оказались в ловушке из-за наводнений в Греции.



Экстренные службы страны пытаются спасти десятки людей из деревень, где за сутки выпало рекордное количество осадков.



Израильтяне рассказали 12-му каналу израильского ТВ, что остались без электричества и не могут передвигаться, поскольку дороги размыты. При этом у путешественников заканчивается еда, а пополнить запасы они не могут, поскольку магазины закрыты.



"Нам негде купить ни хлеба, ни воды, ни теплой одежды", - рассказали они.



В Греции сообщают, что за последние два дня более 800 человек были спасены. В операции задействовали армию.