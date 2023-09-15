



В Флоренции с ноября запретят туристам арендовать жилье через Airbnb

Власти Флоренции объявили о планах запретить краткосрочную аренду недвижимости через платформу Airbnb. Новый закон, будет вынесен на голосование в следующую среду и, как ожидается, вступит в силу до ноября. Он запретит соглашения с краткосрочной арендой недвижимости в историческом центре Флоренции, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Закон не будет иметь обратную силу. Если у владельца недвижимости в центре Флоренции уже оформлена краткосрочная аренда, он сможет ее сохранить и дальше сдавать недвижимость гостям города. Однако с момента вступления закона в силу оформить новую недвижимость для краткосрочной аренды будет нельзя.



По данным местных СМИ, как только стало известно о планах принятия нового закона, в мэрию поступило около 4000 новых заявлений на регистрацию. В свою очередь местные власти обещают, что уменьшат на три года налоговую нагрузку для тех владельцев недвижимости, которые перерегистрируют свои квартиры в Старом городе для долгосрочной аренды. Мэр города Дарио Нарделла заявил, что таким образом власти “хотят сохранить Флоренцию для будущих поколений”.



Нарделла призвал правительство Италии принять аналогичный закон и на государственном уровне.



"Мы не можем смириться с тем, как меняется наш Старый город, и занимаемся проблемами горожан, которые не могут найти квартиру для аренды", – добавил он. “Столкнувшись с бездействием правительства и парламента, мы обязаны принять меры по сдерживанию чрезвычайной ситуации в социальной сфере”.



Помимо Флоренции прекратить деятельность Airbnb хотят и другие города. К примеру, в Нью-Йорке сдавать квартиру в аренду можно на срок менее 30 дней только в том случае, если одновременно с двумя гостями в квартире будет проживать и сам хозяин. Новые законы о краткосрочной аренде ввела в этом году Португалия. В Амстердаме владельцы могут сдавать свою недвижимость в краткосрочную аренду максимум 30 дней в году, гостей одновременно может быть не больше четырех. В Берлине краткосрочная аренда недвижимости уже ограничена 90 днями в год.

