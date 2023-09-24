



В ЕС отложили запуск системы пограничного контроля ETIAS

Как сообщает портал Schengenvisainfo со ссылкой на комментарий официального представителя ЕС, Евросоюз отложил запуск системы контроля на границах ETIAS до мая 2025 года.



Систему отслеживания поездок для граждан, которым не нужна виза в Шенгенскую зону (EES), планировали запустить до 2024 года.



По словам источника, “сначала мы надеялись, что EES начнет работать до конца этого года или, самое позднее, до начала следующего года. Из-за непредвиденных задержек стало очевидным, что эти термины недостижимы. В результате внедрение ETIAS было перенесено на май 2025 года с возможностью дальнейшей отсрочки”.



EES – еще одна система пограничного контроля, которая будет отслеживать, в частности, поездки в ЕС граждан по краткосрочной визе. Обе системы соединены, а ETIAS может работать без EES. Введение первой системы будет возможно через пять-шесть месяцев после введения второй. При этом датой запуска EES по-прежнему остается 2024 год.