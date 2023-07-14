



В Египте снова открыли “пляж смерти” после трехлетнего перерыва

Один из популярных пляжей в египетской Александрии, известный как “пляж смерти”, открылся после трехлетнего перерыва. Как уверяют местные власти, пляж пережил существенную реновацию, причем в правилах купания теперь вводятся строгие ограничения.



Пляж “Палм-Бич” в Аль-Аджаме, получил свое зловещее прозвище из-за огромного количества несчастных случаев на воде с летальным исходом. Их всплеск заставил египетские власти закрыть пляж три года назад. Подходы к пляжу были перекрыты более чем на 1600 метров колючей проволокой с угрожающими табличками, что пляж закрыт по распоряжению прокуратуры и вход на него строго запрещен.



И вот пляж снова открывают, пообещав туристам новые правила безопасности, полевой надзор и соблюдение стандартов, установленных Египетской федерацией спасателей. По словам Мохамеда Абдель Разека, главы центрального управления по туризму и курортам Египта, власти приказали разместить на воде, а не на берегу спасательный транспорт, а вдоль береговой линии – спасателей. Также вводятся строгие ограничения на плавание вне специально отведенных мест.



“При необходимости мы принудительно удалим любого, кто нарушит эти правила, чтобы защитить жизнь”, – отметил чиновник.

“Мероприятия включают сертифицированных спасателей, размещенных как на волноломах в море, так и на сторожевых башнях на пляже, и патрулирующих песчаный берег группы. Кроме того, три или четыре гидроцикла будут постоянно находиться в море. Также предоставлены спасательные средства, утвержденные нормативными стандартами. Вдоль пляжа распределены четыре пункта скорой помощи”, – отчитались власти.