



В Дубае скоро откроется один из самых престижных отелей мира

Роскошные отели — это неотъемлемая часть жизни в Дубае, их довольно много, и стандарты все время повышаются. Престижный отель Atlantis de Royal, будет открыт для широкой публики в марте 2023 года.

В отеле гостям будет разрешено получать специальные услуги, такие как персонал рядом с гостем, меню подушек, выгрузка багажа, глажка и парфюмерия Hermes и других люксовых брендов. В отеле 795 номеров на 43 этажах и 44 люкса, где будут частные пейзажные бассейны.В Atlantis de Royal будет 17 ресторанов и баров, а на 22 этаже разместится один из лучших баров Дубая, который будет называться «Cloud 22», коктейль-бар от Stone Blumenthal и декоративный аквариум с 4000 медузами. Цены в настоящее время составляют около 3500 шекелей за ночь за номер, что является разумной ценой для отеля такого класса.Перед открытием для избранных гостей в январе Atlantis de Royal проведет впечатляющую презентацию вместе с рядом знаменитостей со всего мира. Мероприятие, которое обещает соответствовать стандартам нового курорта, чем-то напоминает эффектный запуск отеля Atlantis The Palm в 2008 году, куда в числе прочих прибыли Роберт Де Ниро, Джерард Батлер, Кайли Миноуг и Приянка Чопра, с фейерверком, который можно было увидеть из космоса.Тим Келли, генеральный директор Atlantis Dubai, сказал: "Это все. Наконец-то настал наш момент, чтобы представить Atlantis de Royale как самый престижный развлекательный курорт в мире. Подобные курорты открываются только один или два раза в десятилетие, и нам не терпится поделиться ими со всем миром. Как показывают эти новые изображения, этот курорт не имеет себе равных, а само здание станет мгновенно узнаваемым символом горизонта Дубая. Мы рады начать принимать гостей в следующем году и подарить им незабываемые впечатления".