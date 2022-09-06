



В Бен-Гурион значительно расширят Терминал 3

В аэропорту Бен-Гурион в следующем году будет открыт новый и современный терминал Терминал 3А.

Его построят на западной стороне Терминала 3.

В частности, в терминале с функциональным, инновационным дизайном будут добавлены 22 стойки регистрации, системы досмотра и конвейеры.

Он будет построен на площади 3900 квадратных метров.

"В западной части Терминала 3 аэропорта Бен-Гурион будет построен еще один усовершенствованный терминал, который будет сочетать в себе инновации и эффективность и расширит обслуживание пассажиров, вылетающих за границу. Со следующего года Терминал 3 пройдет процесс оцифровки, который позволит легко управлять выездами за границу", - сказал генеральный директор Управления аэропортов Хагай Тополански.

По его словам, главная цель — улучшить услуги, предоставляемые пассажирам, с помощью стратегии, основанной на инвестициях, инновациях и долгосрочном видении, что позволит улучшить обслуживание в аэропорту.