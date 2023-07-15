



В Бельгии отменены более 100 рейсов: названа причина

В бельгийском аэропорту Шарлеруа около 120 рейсов.



По данным dpa, это произошло на фоне масштабной забастовки пилотов.



Из 120 отмененных рейсов из и в аэропорт Шарлеруа, 62 были запланированы на 15 июля, 58 — на 16-е число.



В эти выходные забастовку устроили пилоты авиакомпании Ryanair из-за сокращения заработной платы. Они потребовали, чтобы их зарплаты были восстановлены до уровня, существовавшего до пандемии COVID-19.



Пилоты давали свое согласие на временное сокращение, чтобы помочь фирме справиться с финансовыми последствиями ограничений на поездки, введенных во время коронавируса, а теперь требуют вернуть все на свои места.



Более того, они жалуются проблемы с разрешением на отпуск. По данным издания, в забастовке участвуют 80% пилотов компании Ryanair, базирующихся в аэропорту Шарлеруа.

